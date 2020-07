Potężny wybuch i gęste kłęby dymu. Detonacja bomby znalezionej na budowie metra

Ewakuowano blisko tysiąc osób

W sobotę na terenie budowy metra na Bródnie robotnicy odkryli niewybuch z czasów II wojny światowej. - To największy niewybuch, jaki odnaleziono do tej pory na budowie drugiej linii metra. Waży 250 kilogramów, ma 165 centymetrów długości i 50 centymetrów średnicy - podkreślił Bartosz Sawicki, rzecznik firmy Gulermak, budującej metro na Bródnie.

Trudność polegała nie tylko na rozmiarze niewybuchu, ale też na tym, że wykopano go na poziomie minus jeden. - Na gotowej stacji metra jest to odpowiednik antresoli, w tym przypadku mówimy oczywiście o konstrukcji, ale jest to poziom zabudowany - zwrócił uwagę Sawicki i wyjaśniał, że bombę najpierw trzeba było przenieść pod otwór technologiczny, a później podnieść na powierzchnię. W tym czasie musiała być unieruchomiona i odpowiednio zabezpieczona, żeby nie spadła.