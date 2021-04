Samolot krąży nad miastem. Zrobi siedem tysięcy zdjęć

Nad miastem pojawił się samolot. Urzędnicy wyznaczyli pilotowi ambitny plan: w ciągu 70 przelotów wykonać siedem tysięcy zdjęć fotogrametrycznych. Posłużą do opracowania nowego fotoplanu stolicy.

Zdjęcia są wykonywane z pokładu samolotu Partenavia Vulcanair P68. - Lata on z prędkością około 248 kilometrów na wysokości od 1200 do 1224 metrów. Maszyna przeleci nad miastem 70 razy, a czas jednego przelotu (jeden szereg) trwa od 30 sekund do ośmiu minut. Łącznie samolot pokona dystans ponad 1620 kilometrów - precyzuje rzeczniczka.