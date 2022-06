Ciosy zadawane długim nożem, jeden okazał się śmiertelny. Podejrzany o zabicie 29-latki przyznał się

Prokuratura Rejonowa w Płońsku poinformowała, że przyczyną śmierci 29-letniej obywatelki Ukrainy była rana kłuta przechodząca przez lewę ramię do klatki piersiowej i serca. Druga ranna w ataku kobieta nadal jest w szpitalu. Podejrzany o zabójstwo przebywa w areszcie.

- Rany cięte są typowe dla reakcji obronnej. Przyczyną zgonu była rana kłuta w lewę ramię, przechodząca do klatki piersiowej, opłucnej i do serca. Nóż, którym została zadana, był długi - powiedziała prokurator Ambroziak.

Dwóch zatrzymanych

Do zdarzenia doszło w piątek 3 czerwca . Około 13.15 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Płońsku otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w miejscowości Nacpolsk, w gminie Naruszewo dwie kobiety zostały zaatakowane nożem przez mężczyzn. Skierowani na miejsce funkcjonariusze wspólnie z ratownikami medycznymi udzielili pomocy rannym - jedna z kobiet, jak się później okazało 21-letnia Ukrainka, zabrana została pogotowiem lotniczym do szpitala. Druga zaatakowana, 29-latka, także Ukrainka, pomimo akcji reanimacyjnej zmarła na miejscu zdarzenia.

- W ramach śledztwa wykonywane i planowane są dalsze czynności, w tym z zabezpieczonymi dowodami, a jest ich bardzo dużo. Ze względu na dobro postępowania nie mogę mówić o nich szczegółowo. Do przesłuchania są też świadkowie, także druga z zaatakowanych kobiet, 21-letnia obywatelka Ukrainy, która przebywa wciąż w szpitalu - podkreśliła prokurator rejonowa w Płońsku.

Jak zaznaczyła, przesłuchanie odbędzie się, gdy tylko stan zdrowia poszkodowanej poprawi się. - Będzie to na pewno długie przesłuchanie, stąd czekamy na decyzję lekarzy - dodała prokurator Ambroziak. Przypomniała, że 21-latka, która została ugodzona nożem m.in. w brzuch i w głowę, a także w nogę i rękę, trafiła do szpitala w stanie ciężkim i przeszła tam operację oraz zabiegi ratujące życie.

"Dostał się do Polski podstępem"

Prokurator rejonowa w Płońsku przyznała, iż jedną z okoliczności do wyjaśnienia, jest też m.in. przekroczenie granicy przez 27-letniego sprawcę ataku, który na Ukrainie podlega obowiązkowi służby wojskowej. - Z jego wyjaśnień wynika, że dostał się do Polski w zasadzie podstępem, a mianowicie przeszedł granicę ze swoją matką, inwalidką, którą miał się opiekować, po czym matka wróciła na Ukrainę - powiedziała prokurator Ambroziak.

Wcześniej Prokuratura Rejonowa w Płońsku przedstawiła 27-latkowi zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, natomiast 44-latkowi zarzuty pomocnictwa w zabójstwie i w usiłowaniu zabójstwa. 27-latek przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia, wskazując też miejsce, gdzie ukrył nóż, który posłużył do ataku - nóż ten odnaleziono. Z kolei 44-latek, nie przyznał się do pomocnictwa, złożył przy tym krótkie wyjaśnienie, podkreślając, iż w chwili zdarzenia był nietrzeźwy.