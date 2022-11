Na Żoliborzu skradziono auto. Było rozebrane zanim właściciel zorientował się, że zniknęło

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową pozyskali informację, że 39-letni mężczyzna planuje zorganizować kradzież z włamaniem do nissana, a następnie chce przewieźć go do dziupli w powiecie wołomińskim. - Kiedy funkcjonariusze dotarli na posesję, gdzie miał trafić skradziony pojazd, w pomieszczeniach gospodarczych znaleźli rozebrane już na części auto i uciekających z zabudowań dwóch mężczyzn, wśród nich 33-latka, podejrzewanego o kradzież - przekazał Sylwester Marczak, rzecznik prasowy KSP.