Na "dzień solidarności z osobami LGBT" odpowiedział cytatami z Biblii. Został zwolniony, kierowniczka stanie przed sądem

Jest akt oskarżenia przeciwko kierowniczce do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w sieci handlowej IKEA. Kobieta zwolniła pracownika, który na wewnętrznym firmowym forum intranetowym wykorzystał cytaty z Biblii. Wpisy o "zgorszeniu" i "obrzydliwości" były odpowiedzią na ogłoszony w maju zeszłego roku przez IKEA "dzień solidarności z osobami LGBT".

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś, kierowniczka do spraw zarządzania zasobami ludzkimi w sieci handlowej IKEA, która zwolniła pracownika po zamieszczeniu przez niego na wewnętrznym firmowym forum intranetowym cytatów z Biblii, odpowie przed sądem za występek polegający na ograniczaniu praw pracowniczych ze względu na wyznanie.

"Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia"

- Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała w czwartek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie - podał Marcin Saduś.

Wpisy pracownika w wewnętrznej sieci przeznaczonej do komunikacji z pracownikami miały związek z ogłoszonym w maju zeszłego roku przez IKEA "dniem solidarności z osobami LGBT". Mężczyzna wziął tego dnia urlop na żądanie, by nie uczestniczyć w wydarzeniu, które uważał za sprzeczne ze swoim sumieniem.

Jak pisaliśmy wcześniej na tvn24.pl, były pracownik na wewnętrznym forum pisał, że "akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia". Przytaczał też cytaty z Pisma Świętego: "biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich" oraz "Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich".