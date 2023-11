Myślała, że bierze udział w "operacji specjalnej", straciła 160 tysięcy złotych

Oszustka mówiła, co ma robić

36-latka przez cały dzień była w kontakcie z oszustką. Ta mówiła jej, co ma robić i co mówić w banku w razie pytań o kolejne zlecenia. Do kobiety telefonował też rzekomy prokurator, który potwierdził, że faktycznie było włamanie na jej konto, a dzwoniąca do niej kobieta została wyznaczona przez śledczych, by jej pomagać w odzyskaniu pieniędzy. To - w oczach poszkodowanej - uwiarygodniło całą historię.