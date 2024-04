"Był tak pijany, że wypadł z auta i leżał obok"

czytaj dalej

Policjanci z komisariatu w Lesznowoli zostali poproszeni o pomoc przez kierującego osobowym renault, w którym znajdowała się rodząca kobieta. Zadbali o to, by droga była szybka, a przede wszystkim bezpieczna. Kilka minut po dotarciu do szpitala na świat przyszła mała dziewczynka.