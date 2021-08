Galeria sztuki współczesnej i historie służących. Plany Muzeum Warszawy na jesień i zimę

Muzeum Warszawy prezentuje program wystaw na nadchodzące jesień i zimę. Wśród nowości są otwarcie nowej przestrzeni dla sztuki nowoczesnej - Galerii Rynek 30 oraz wystawy poświęcone historii warszawskich służących, praskiej wytwórni zabawek Edwarda Manitiusa czy o odtwarzaniu leśnej biosfery w Puszczy Kampinoskiej. Nadal można też oglądać wystawy "Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji" oraz "Więcej Zieleni! Projekty Aliny Scholtz".

W Muzeum Warszawy oprócz wystawy stałej można obecnie oglądać kilka wystaw czasowych, których zakończenie przypada tej jesieni. - Aktualnie w naszej siedzibie głównej przy Rynku Starego Miasta otwarta jest wystawa "Zwierzęta w Warszawie. Tropem relacji", która przygląda się mieszkańcom miasta, ale nie tylko tym ludzkim. Wystawa jest otwarta do 3 października - poinformowała Aleksandra Migacz z Zespołu Komunikacji Muzeum Warszawy. Z wystawy dowiemy się między innymi, że człowiek to tylko jeden z ponad pięciu tysięcy gatunków żyjących w stolicy. Ekspozycja jest podzielona na pięć wzajemnie przenikających się części, które oddają złożony charakter zwierzęco-ludzkich relacji.

Z kolei w Muzeum Warszawskiej Pragi do 24 października będzie można oglądać wystawę "Praga lat 70. Fotografie Alberta Krystyniaka". - Oprócz samej wystawy, która prezentuje mieszkańców Pragi, kamienice, zaułki, kontrasty, które w latach 70. na Pradze były bardzo widoczne, na zwiedzających czeka też szereg wydarzeń towarzyszących - debaty, wykłady, oprowadzania, spacery fotograficzne - zachęcała Migacz.

Alina Scholtz - matka polskiej architektury krajobrazu

Z kolei w Muzeum Woli do 28 listopada prezentowana jest wystawa "Więcej zieleni! Projekty Aliny Scholtz". - Jest to jedna z pierwszych projektantek zieleni w Polsce i w ogóle na świecie. Dzięki niej Warszawa po wojnie zyskała tereny zielone, które sprawiły, że jest jedną z najbardziej zielonych stolic Europy. Jest to proces, który trwa już niemal od 70 lat dzięki Alinie Scholtz - zwróciła uwagę.

Muzeum Warszawy zaprasza także na oprowadzania, warsztaty, spacery i wycieczki rowerowe - wokół postaci Aliny Scholtz, jej projektów i szeroko pojętej zieleni miejskiej.

W listopadzie ukaże się także monografia Aliny Scholtz, w której twórczynie i twórcy wystawy piszą o jej postaci i projektach z różnych perspektyw i w odniesieniu do współczesności. Książka będzie bogato ilustrowana, znajdzie się też w niej katalog wszystkich projektów Scholtz, do których udało się dotrzeć. Muzeum Warszawy zapowiada, że "to pierwsza książka w całości poświęcona projektantce zieleni w Polsce".

Nowa galeria sztuki współczesnej

- Nadchodzące projekty to przede wszystkim otwarcie nowej przestrzeni Muzeum Warszawy, która jest dedykowana sztuce współczesnej. To Galeria Rynek 30 - zapowiedziała Migacz.

Galeria Rynek 30 będzie polem działań młodych twórców i twórczyń: artystek i artystów, ale też kuratorek i kuratorów, podejmujących w twórczości tematy aktualne i istotne dla społeczności miasta. Wejście w kamienicy nr 32 przy Rynku Starego Miasta.

- Pierwszą wystawą w tej przestrzeni będzie ekspozycja urodzonego w Kalkucie Sayama Ghosha o tytule "Jak powraca las". Jest to opowieść o Kampinoskim Parku Narodowym i o Puszczy Kampinoskiej, o unikalnym eksperymencie, który trwa nieprzerwanie od 60 lat. W Puszczy Kampinoskiej udało się odtworzyć leśną biosferę na wyjątkową skalę - wskazała.

Wystawę będzie można oglądać od 22 września do 30 stycznia 2022 roku. Ekspozycji będą towarzyszyć wykłady, oprowadzania, warsztaty i wycieczki.

Opowiedzą historie warszawskich służących

Z kolei w siedzibie głównej Muzeum Warszawy od 17 listopada do 20 marca 2022 będzie można oglądać wystawę "Niewidoczne. Historie warszawskich służących".

- Są to historie pracownic domowych, które przez dekady funkcjonowały na zapleczu mieszczańskiej codzienności Warszawy. Panie "od wszystkiego i do wszystkiego", zatrudniane w średniozamożnych i zamożnych domach. Przedstawimy standardy ich pracy i zakres obowiązków, skąd przyjeżdżały do Warszawy, jakie relacje łączyły je z "państwem", ich warunki mieszkaniowe oraz życie prywatne - opowiadała przedstawicielka Muzeum Warszawy.

Projekt, na który składa się także publikacja, sięga do czasów współczesnych i stawia pytania dotyczące pracy domowej dzisiaj. Wystawie towarzyszyć będzie program filmowy, debaty i oprowadzania, a także publikacja pod redakcją Zofii Rojek, kuratorki wystawy. Zaproszone badaczki i badacze zaprezentują różne perspektywy i poszerzone spojrzenie. Uzupełni je materiał ilustracyjny.

Wystawa o praskiej wytwórni zabawek

"Rzeczy do zabawy. Edward Manitius i jego wytwórnia" - to tytuł wystawy prezentowanej w Muzeum Warszawskiej Pragi od 1 grudnia do 20 marca 2022 roku.

- Będzie to opowieść o wytwórni zabawek na Pradze, w której od lat 20. dwudziestego wieku produkowano niezwykłe przedmioty - piękne i świetne dizajnersko, ale także kreatywne, wielofunkcyjne mające charakter pomocy szkolnych i takich zabawek rozwojowych. Będzie to wystawa i dla dorosłych i dla dzieci. Również tej ekspozycji towarzyszyć będzie szereg wydarzeń towarzyszących - zapowiedziała Migacz.

