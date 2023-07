Polski policjant na urlopie w Turcji uratował tonącego mężczyznę

Dzielnicowy z mszczonowskiego komisariatu (woj. mazowieckie) podczas urlopu w Turcji zauważył tonącego w morzu mężczyznę. Policjant ruszył z pomocą, w pewnym momencie mężczyzna, którego ratował, pociągnął go pod wodę.

Tonący pociągnął go pod wodę

Policjant zanurkował i zauważył, że mężczyzna wypuszcza powietrze i idzie na dno. Funkcjonariuszowi udało się wyciągnąć tonącego na powierzchnię, jednak mężczyzna uwiesił się na ratującym i pociągnął go pod wodę.

"Sierż. Nietrzebka oswobodził się, podpłynął do mężczyzny od tyłu, zastosował chwyt ratowniczy i odholował go do liny z bojami ograniczającymi kąpielisko, a następnie zamocował jego ręce, oplatając je linami tak, aby głowa była nad powierzchnią" – zrelacjonowała policjantka.