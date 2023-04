Wypadek i kolizja na "siódemce", droga była zablokowana

Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, do pierwszego zdarzenia doszło pomiędzy godziną 21 a 22 w okolicach skrzyżowania alei Krakowskiej i ulicy Rejonowej w Mrokowie. - Doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Było to klasyczne najechanie. Wśród osób, które podróżowały autami była kobieta w ciąży, która została zabrana do szpitala. Na miejscu było kilka zastępów straży pożarnej oraz dwie karetki pogotowia. Zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie został on zawrócony - powiedział Węgrzynowicz.