Rosyjski prokurator żąda 10 lat więzienia dla związanego z Polską znanego reżysera

Chciał zrezygnować z rosyjskiego obywatelstwa

Mówił też, że uruchomił "proces rezygnacji z obywatelstwa rosyjskiego". - Ale to nie jest łatwe. To długi i bardzo trudny proces. Opłaciłem prawnika w Rosji, ale trwa to już prawie rok - wyjaśnił. Dodał, że "to wymaga zgromadzenia całego zbioru dokumentów". - Teraz już chyba oni na to nie pozwolą (...). W sytuacji, gdy jestem ścigany listem gończym, Federacja Rosyjska raczej nie pozwoli mi na rezygnację z rosyjskiego obywatelstwa i tak już chyba zostanie - ocenił Wyrypajew.