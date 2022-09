Policja: skierował wiązkę lasera w samolot, usłyszał zarzut

Zgłoszenie o skierowaniu wiązki lasera w kierunku dwumiejscowego samolotu odebrał w ostatnich dniach dyżurny komendy w Starych Babicach. Dotyczyło ono maszyny odbywającej lot szkoleniowy w rejonie miejscowości Mościska. Pilot przekazał funkcjonariuszom, że to najpewniej na terenie tej miejscowości znajdował się właściciel lasera. - Na miejsce udali się policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy zatrzymali 30-letniego mężczyznę i zabezpieczyli laser. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Miał ponad pół promila alkoholu w organizmie – relacjonuje Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla powiatu warszawskiego zachodniego.

Jak dodaje, mężczyzna usłyszał już zarzut. Odpowie on za nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym. Kodeks karny przewiduje w takich przypadkach karę do trzech lat więzienia.

Poland On Air

30-latek odpowie za oślepienie laserem załogi samolotu (zdj. ilustracyjne) Poland On Air

Oślepianie laserem może skończyć się tragicznie

Takie sytuacje są niezwykle niebezpieczne, nie tylko ze względu na ryzyko uszczerbku na zdrowiu. Eksperci porównują oślepienie wiązką lasera do nagłego rozbłysku ostrego światła w całkowitej ciemności. Gdy takie światło dotrze do oczu pilota, może dojść nawet do katastrofy.