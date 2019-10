Niepełnosprawna nie żyje po wypadku w parku rozrywki. Jest śledztwo

Do wypadku doszło w Mościskach . Jak informowała wówczas policja, do parku przyjechała wycieczka 34 dorosłych osób niepełnosprawnych razem z siedmiorgiem opiekunów. Podczas wycieczki tratwą po sztucznym zbiorniku, pasażerowie wstali, tratwa się przewróciła. Cztery osoby i opiekun wpadli do wody.

Oświadczenie

Justyna Osiak z Farmy Iluzji przekazała, że grupa przyjechała do parku w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa lubelskiego. Jednym z punktów wycieczki była przeprawa na tratwach zabezpieczonych sztywną liną do brzegu po płytkim stawie (maksymalna głębokość 120 centymetrów). "Obsługa Parku była na miejscu i momentalnie przystąpiła do udzielania pomocy znajdującym się w wodzie osobom. W akcji uczestniczyli też, zatrudnieni w Parku na stałe dwaj ratownicy medyczni, którzy rozpoczęli akcję reanimacyjną wobec 57-letniej kobiety aż do przybycia policji, straży pożarnej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" - czytamy w oświadczeniu.