"Dostawał się do mieszkań, wskakując na balkony". 38-latek w rękach policji

Jak podała policja, zatrzymany 38-latek kradł głównie biżuterię i gotówkę. Do mieszkań dostawał się, wskakując na balkony, a przed kradzieżą zażywał środki odurzające, które dodawały mu odwagi.

- Podejrzany najpierw wybierał mieszkania, do których chciał się włamać. Następnie dostawał się do klatek schodowych budynków. Otwierał okno na klatce schodowej, wchodził na zewnętrzny parapet i z niego przeskakiwał na balkon, po którym się wspinał. Potem wypychał okno siłą i wchodził do środka. Plądrował mieszkanie, zabierał wszystkie kosztowności i wychodził drzwiami - opisuje Koniuszy.