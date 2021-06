Mieli pilnować pociągu z kibicami. Policjanci pomylili stacje kolejowe

Do zdarzenia miało dojść 12 czerwca przed godziną 17, w Modlinie. Jako pierwszy poinformował o tym lokalny portal wirtualnynowydwor.pl. Z relacji wynika, że policjanci mieli zabezpieczyć przejazd pociągu z kibicami, którzy wracali z Ostródy do Katowic. W trakcie akcji miało dojść do pomyłki. Zamiast na stację Nowy Dwór Mazowiecki, gdzie mieli przejąć pociąg, funkcjonariusze udali się na stację w Modlinie.

Świadek: byli zdezorientowani

Do bezpośredniego świadka zdarzenia dotarł reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Policjanci pojawili się na stacji Modlin. Pociąg przejechał przez stację, nie zatrzymując się. Wywołało to dezorientację wśród funkcjonariuszy. Kiedy dotarło do nich, że są na niewłaściwej stacji, w pośpiechu udali się do radiowozów i na sygnałach ruszyli na stację Nowy Dwór Mazowiecki - opowiedział. Sytuacja trwała około 15 minut, co miało spowodować opóźnienia innych pociągów.