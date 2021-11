Mniej pieszych ginie na przejściach. Liczba wypadków spadła o 40 procent

Liczba pieszych zabitych na przejściach spadła w tym roku o ponad 40 procent, w porównaniu do tego samego okresu roku 2019. Portal brd24.pl sprawdził, jak nowe przepisy dotyczące pierwszeństwa przy zebrach wpłynęły na wypadkowe statystyki. Poprawę widać także pod względem poszkodowanych w wyniku potrącenia - mowa o 30-procentowym spadku.

Na początku czerwca weszły w życie nowe przepisy, zwiększające ochronę pieszych na przejściach przez jezdnie i ścieżki rowerowe. Odtąd mają oni pierwszeństwo przed pojazdami nie tylko, gdy są już na pasach, ale również już podczas wchodzenia na nie. Nowe zasady nie dotyczą wyłącznie przejść przez torowiska. Tu tramwaj nadal ma pierwszeństwo.

Portal brd24.pl przeanalizował statystyki Komendy Głównej Policji dotyczące wypadków na przejściach dla pieszych. Dane dotyczyły wypadków spowodowanych przez kierowców, którzy nie ustąpili pieszym pierwszeństwa na przejściach dla pieszych. Porównano liczbę wypadków, ofiar śmiertelnych oraz osób poszkodowanych w okresie od stycznia do października w latach 2019, 2020 i 2021.

Porównali liczbę potrąceń z winy kierowców

W 2019 r. doszło w tym czasie do 2077 potrąceń na przejściach z winy kierowców. Rok później, czyli w czasie gdy natężenie ruchu było mniejsze z powodu pandemii - do 1791. Dotychczasowe dane za rok 2021 mówią o 1439 wypadkach. Oznacza to, że było o 20 procent mniej takich wypadków niż w analogicznym okresie 2020 roku i o ponad 30 procent mniej niż dwa lata temu.

Pomiędzy styczniem a październikiem 2019 roku zginęło 139 pieszych, którym kierowcy nie ustąpili pierwszeństwa na pasach, kolejny rok to 130 ofiary śmiertelne, a rok bieżący - 81. Oznacza to spadek liczby zabitych pieszych o 42 procent w porównaniu do dwóch lat wstecz i o 38 procent w odniesieniu do roku 2020.

Wyraźną różnicę widać też w przypadku danych dotyczących osób rannych. W wyniku potrącenia na przejściu z winy kierowcy w 2019 roku obrażenia odniosły 2042 osoby. Liczba poszkodowanych spadła w 2020 r. do 1737 osób. Natomiast w tym roku rannych zostało 1415 osób. To spadek o 30 procent w porównaniu do 2019 r. i o 19 procent względem 2020 r.

Ogólne statystyki dotyczące wypadków są mniej optymistyczne

Na potwierdzenie tego, że spadek liczby wypadków na przejściach ma związek ze zmianą przepisów, portal brd24.pl sprawdził też ogólne statystyki dotyczące liczby wypadków w analogicznych okresach. Gdy spojrzymy na liczby dotyczące wszystkich wypadków, bez rozbijania ich na przyczyny, nie jest już tak dobrze, choć są spadki.

Liczba wypadków w Polsce w okresie od stycznia do października 2021 roku spadła tylko o pięć procent w porównaniu do 2020 r., ale aż o 25 procent względem 2019 r. Dane to: 19 161 wypadków w 2021 r., 20 171 w 2020 r. i 25 298 w 2019 r.

Dane dotyczące ofiar śmiertelnych pokazują, że ich liczba w 2021 r. spadła o 13 procent względem roku 2019 i o osiem procent w porównaniu z 2020 r.

Niewielka - bo zaledwie dwuprocentowa - jest różnica w liczbie osób poszkodowanych w okresie od stycznia do października 2021 r. i 2020 r. W tym roku poszkodowanych było mniej. Większy spadek widoczny jest przy porównaniu do 2019 r. - wówczas mówimy już o tym, że było o 25 procent mniej osób z obrażeniami.

