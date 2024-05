Do zdarzenia doszło we wtorek 14 maja, na terenie gminy Strzegowo. Partol grupy SPEED, patrolujący drogę Mdzewko-Syberia, zauważył zaparkowanego przy lesie mercedesa sprintera. Jak podali policjanci, trzech mężczyzn wyrzucało z niego śmieci.

Kierowca był nietrzeźwy

Mężczyźni zostali zatrzymani. To mieszkańcy Mławy w wieku 31, 31 i 36 lat. Funkcjonariusze ustalili także, że 36-letni mławianin, który kierował busem był nietrzeźwy. - Miał ponad 0,70 promila alkoholu w organizmie - dodała Pawłowska. Bus został więc odholowany na policyjny parking, a 36-latek trzeźwiał w areszcie.

Dzień później (15 maja) usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Stracił też prawo jazdy. Grozi mu wysoka grzywna oraz kara do trzech lat więzienia.

Odpowiedzą za śmiecenie

- On i pozostałych dwóch mężczyzn odpowiedzą także za wyrzucanie śmieci na tereny polne - podkreśliła policjantka. Dodała, że sprawa zostanie skierowana z wnioskami o ukaranie do Sądu Rejonowego w Mławie. Za to wykroczenie, całej trójce grozi wysoka grzywna oraz obowiązek posprzątania zaśmieconego terenu.