Auto spadło z nasypu, dwoje dzieci i ich matka w szpitalu. Policja: jechali bez zapiętych pasów

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie Anna Pawłowska, do wypadku doszło w czwartek na trasie S7 w pobliżu wiaduktu, odcinek relacji Wyszyny Kościelne - Wiśniewo. i Wiśniewo. Z ustaleń wynika, że kierująca renaultem 41-latka jechała z nadmierną prędkością. Autem podróżowało troje pasażerów w wieku od 13 do 16 lat - w wypadku dwoje z nich, podobnie jak kierująca, zostało rannych.

Trzy osoby trafiły do szpitala

Policja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, zwracając uwagę, że "stosowanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości to absolutna podstawa, a chwila nieuwagi, nadmierna prędkość, mogą doprowadzić do tragedii".