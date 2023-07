Futryna uszczelniona ręcznikami, 200 tysięcy złotych na klatce schodowej. Instrukcje od fałszywej prokurator

"By gaz nie przedostał się do mieszkania"

Oszustka poinstruowała ją, by kasetkę z pieniędzmi wystawiła na klatkę schodową przed drzwi, a futrynę uszczelniła mokrymi ręcznikami, by gaz nie przedostał się do mieszkania.

Jeden cel

"Historie, wymyślane przez oszustów wydają się dość proste i mocno naciągane. Czytając kolejne doniesienia o oszustwach tego typu, często zastanawiamy się, czy to możliwe, by dać się nabrać? Należy jednak pamiętać, że oszuści korzystają z elementu zaskoczenia i silnie oddziałują na emocje starszej osoby. Co zatem zrobić, by uchronić się przed oszustami? Podstawą jest rozmowa rodziny z seniorem, ostrzeganie, przypominanie, że oszuści nadal działają. Zapewnienie, że cokolwiek się zdarzy, senior zawsze powinien poinformować swoich bliskich, by wspólnie znaleźć rozwiązanie danego problemu. Warto też przypominać o jednej, bardzo prostej zasadzie – nigdy nie przekazujemy pieniędzy obcej osobie, nieważne za kogo się podaje" - apelują po raz kolejny policjanci.