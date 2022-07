Grupa handlująca narkotykami rozbita. Przy podejrzanych znaleziono chemikalia

Sześć osób zatrzymanych, z czego trzy tymczasowo aresztowane, przejęte 1300 litrów chemikaliów stosowanych przy produkcji środków psychotropowych, a także mefedron i marihuana. To efekt działań policjantów wymierzonych w grupę handlarzy narkotykami w powiecie mławskim.

Akcja policjantów z Komendy Stołecznej Policji oraz komendy powiatowej w Mławie została przeprowadzona kilka dni temu. Funkcjonariusze odwiedzili kilka adresów, gdzie zatrzymali sześć osób w wieku od 25 do 33 lat. Wśród nich są podejrzani o handel i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz inne przestępstwa. Jak ustalili śledczy miało być to nie mniej niż 99 kilogramów marihuany i cztery kilogramów amfetaminy.