Potrącenie 16-latki na pasach. Według policji kierowca mógł być pod wpływem narkotyków

Nastolatka została potrącona przez kierowcę samochodu osobowego. Policja podaje, że do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Mężczyzna został zatrzymany, ponieważ wstępne badanie narkotesterem wykazało, że może być pod wpływem środków odurzających. Mają to teraz potwierdzić bądź wykluczyć badania laboratoryjne.

Policja otrzymała informację o potrącenia 16-letniej mieszkanki powiatu mławskiego we wtorek po południu. Do wypadku doszło w Mławie w pobliżu kortów przy ulicy Sienkiewicza, gdy zapadał zmrok. - Kierujący nissanem 42-letni obywatel Bangladeszu potrącił przechodzącą przez przejście 16-latkę. Ranna piesza została przewieziona do szpitala w Ciechanowie. Kierowca nie był pod wpływem alkoholu. Wstępny test na obecność narkotyków w organizmie okazał się pozytywny. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a jego samochód odholowany - poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie Anna Pawłowska.