Wpadł, gdy jechał kradzionym rowerem. Policja: ma na koncie liczne włamania

Policjanci zajmowali się sprawą włamania do jednej z piwnic. Kilka godzin później zatrzymali podejrzanego. Jak podają, jechał on skradzionym rowerem trekkingowym. 37-latek usłyszał dziewięć zarzutów.

Informując we wtorek o postępowaniu wobec 37-latka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie aspirant sztabowy Anna Pawłowska wyjaśniła, że do jego ujęcia doszło na terenie miasta po tym, jak odebrano zgłoszenie o włamaniu do piwnicy bloku na jednym z osiedli mieszkaniowych.