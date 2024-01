Poszkodowanym w wypadku pomagali świadkowie, kierowca uciekł. Był pijany

Policjanci z Mławy wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu alei Piłsudskiego z ulicą Graniczną. Podejrzany o spowodowanie wypadku, 30-letni mławianin, uciekł z miejsca zdarzenia, był pijany. W piątek, kiedy wytrzeźwiał, przedstawiono mu zarzuty.

Do wypadku doszło w czwartek wieczorem. "Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący bmw, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu skodą, który jechał aleją Piłsudskiego. Siła uderzenia zepchnęła skodę z drogi do rowu. Samochód zatrzymał się tuż przy ścianie budynku. Skodą kierował 65-letni mieszkaniec Mławy. W wypadku ranna została 66-letnia pasażerka. Kobietę przewieziono do szpitala w Mławie" - przekazała w komunikacie prasowym Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.