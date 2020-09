Pacjentka z koronawirusem w Mławie. Zamknięty oddział internistyczny

U pacjentki, która do niedawna przebywała w szpitalu SPZOZ w Mławie, potwierdzono zakażenie koronawirusem. Placówka pracuje normalnie, z wyjątkiem oddziału internistycznego, gdzie do odwołania wstrzymano przyjęcia – poinformował w sobotę dyrektor szpitala Waldemar Rybak.

Pacjentka, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem, trafiła do mławskiego szpitala z zapaleniem płuc tydzień temu – aktualnie przebywa w specjalistycznej placówce w Warszawie. - Gdy trafiła do naszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z zapaleniem płuc, a wiadomo, że to choroba podobna do COVID-19, zostały wdrożone odpowiednie procedury, pełny reżim sanitarny. Pobrano wymazy. Wynik badań był jednak ujemny. W związku z tym pacjentka została skierowana do leczenia w oddziale internistycznym – powiedział Rybak.