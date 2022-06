Kamery nagrały kradzież pięciu rowerów i hulajnogi. Policja prosi o pomoc w rozpoznaniu sprawcy

Policja podaje, że do kradzieży doszło w nocy 30 maja. Mężczyzna wszedł do jednego z bloków w Mławie. Około godziny 1.40 zarejestrowała go kamera znajdująca się przed wejściem do budynku. - Przy użyciu śrubokręta włamał się do klatki schodowej, potem przeszedł do hali garażowej. Z klatki schodowej ukradł pozostawiony tam rower oraz hulajnogę. Z hali garażowej ukradł kolejne cztery rowery - wylicza Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.