Ciągnik leżał w rowie, kierowcy nie było. Gdy znaleźli go policjanci, "wydmuchał" niemal trzy promile

"40-letni mieszkaniec powiatu mławskiego w momencie zatrzymania miał w organizmie ponad 2,8 promila alkoholu. Jak tłumaczył interweniującym policjantom, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu, ale to nie on kierował, bo przecież nikt go nie widział" - czytamy we wpisie policji.