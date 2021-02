Pomnik kultowego aktora zniszczony "dla zabawy"

"Zniszczył pomnik dla zabawy"

Okazało się, że to 16-letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Zagórski podaje, że chłopak przyznał się do czynu, a policjantom powiedział, że zrobił to dla zabawy. - Na miejsce zniszczenia pomnika skierowano grupę dochodzeniowo śledczą w celu zabezpieczenia dowodów przestępstwa. Sprawa będzie teraz szczegółowo badana przez policjantów - zapowiedział policjant. - W sprawie nieletniego materiały postepowania będą przekazane do sądu rodzinnego - wyjaśnił.