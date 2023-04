Ukradł paliwo na stacji benzynowej. Wpadł, bo jechał autem bez zapiętych pasów

Policjanci podczas patrolowania Mińska Mazowieckiego zauważyli kierowcę busa, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Gdy podeszli bliżej, rozpoznali go jako osobę poszukiwaną w sprawie kradzieży paliwa.

28 marca policjanci załogi patrolowo-interwencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, podczas patrolu miasta na jednej z ulic zauważyli busa, którego kierowca nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Zatrzymali auto do kontroli drogowej.

- Gdy policjanci podeszli do kierowcy, rozpoznali go jako mężczyznę, który na początku lutego, na stacji benzynowej w Mińsku Mazowieckim zatankował paliwo do samochodu za prawie 700 złotych i odjechał bez płacenia. Wówczas policjanci po tej kradzieży zapoznawali się z nagraniem monitoringu, który zarejestrował sylwetkę sprawcy. Podczas kontroli drogowej mężczyzna był ubrany identycznie jak w momencie kradzieży - poinformowała Elżbieta Zagórska z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Ukradł paliwo

W trakcie dalszej kontroli policjanci ustalili, że paliwo było tankowane do tego samego pojazdu, który właśnie jest przez nich kontrolowany. - Warto jednak zaznaczyć, że do kradzieży paliwa kierowca założył do peugeota inne tablice rejestracyjne. Jednak zmiana tablic nie uchroniła go przed odpowiedzialnością. Postępowanie wykazało, że one także były kradzione - dodała Zagórska.

Jak wskazuje policja, mieszkaniec powiatu wołomińskiego przyznał się do kradzieży paliwa. Dodał, że tablice rejestracyjne, którymi posłużył się do tego czynu, wyrzucił do przydrożnego rowu. 21-latek odpowie przed sądem za kradzież, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie toczy się postępowanie pod nadzorem prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.

Autor:mg

Źródło: tvnwarszawa.pl