Uciekał przed policją. Był pijany, na koncie miał dwa dożywotnie zakazy prowadzenia

Policjanci z Mińska Mazowieckiego zauważyli podejrzanie poruszające się mitsubishi. Postanowili zatrzymać kierującego do kontroli, ale ten zaczął uciekać - najpierw samochodem, a potem pieszo. Okazało się, że 46-latek miał kilka spraw do ukrycia.

W godzinach nocnych policjanci z patrolówki Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim zauważyli mitsubishi. Styl jazdy kierowcy wskazywał, że może się on znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi dali znać kierującemu, by zatrzymał się do kontroli drogowej. Ale ten nie zareagował, jak powinien.