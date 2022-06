Czworo nastolatków trafiło do szpitala po alkoholowej libacji na terenie dawnego kompleksu wypoczynkowego pod Mińskiem Mazowieckim. Policja relacjonuje, że z dwiema dziewczynami nie było w ogóle kontaktu, odnaleziono je leżące na trawie. Natomiast dwie inne osoby zaczęły uciekać na widok funkcjonariuszy. Jedna z nich wpadła do wody i zaczęła się topić.

W miniony czwartek do policjantów mińskiej drogówki podbiegła nagle nastolatka. Przekazała im, że na terenie dawnego kompleksu wypoczynkowego zauważyła młode osoby leżące na trawie. Żadna z nich nie reagowała na jej okrzyki.

Funkcjonariusze pobiegli natychmiast we wskazane przez nią miejsce. - Znaleźli dwie nastolatki leżące w trawie, z którymi nie było żadnego kontaktu, nie reagowały na polecenia, czuć było od nich silną woń alkoholu, nastolatki dławiły się wymiocinami - relacjonuje Marcin Zagórski z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Jak dodaje, mundurowi udzielili im pierwszej pomocy i wezwali pogotowie ratunkowe.

Na miejscu były też dwie inne osoby, które na widok policjantów zaczęły uciekać. - Jedna z nich wbiegła do zbiornika wodnego, przewróciła się i zaczęła się topić. Policjant wskoczył za nią i udzielając pomocy, wyciągnął na brzeg. W tym czasie policjantka znalazła kolejnego nietrzeźwego nieletniego - zaznacza Zagórski.

Ratownicy medyczni po dotarciu na miejsce zajęli się całą czwórką. Wszyscy zostali zabrani do szpitala.

Sześcioro nastolatków odpowie przed sądem za picie alkoholu

W międzyczasie policjanci ustalili dwoje kolejnych nastolatków, którzy mieli przebywać razem z zatrzymaną grupą. Odnaleźli ich na terenie jednej z posesji w gminie Mińsk Mazowiecki. - Również czuć było od nich woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało niemal promil alkoholu we krwi. Zostali przekazani rodzicom - informuje policjant.

- Policjanci apelują do rodziców młodych osób, o zwiększenia nadzoru nad swoimi dziećmi. Zwłaszcza teraz, kiedy zbliżają się wakacje - czas odpoczynku zabawy i beztroski. Niech ten okres minie bezpiecznie i bez niepotrzebnych kłopotów. Aby tak się stało, rodzice muszą wiedzieć, gdzie i z kim przebywa ich dziecko. Rozmawiajmy z młodzieżą, jak spędza czas, co planuje robić w wolne dni. Takie zainteresowanie ze strony opiekunów może przyczynić się do większej ostrożności nastolatków i właściwego zachowania - podkreśla Zagórski.