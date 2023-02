Od wybuchu wojny przez Warszawę przewinęło się ponad milion uchodźców z Ukrainy

Od 24 lutego 2022 roku przez Warszawę przejechało ponad 1,1 miliona uchodźców z Ukrainy. W pierwszych dniach wojny po pomoc zgłaszało się nawet 40 tysięcy osób dziennie.

Obecnie w stolicy wciąż przebywa ponad 100 tysięcy obywateli Ukrainy, wśród nich 17 tysięcy to młodzież i dzieci, uczęszczające do miejskich placówek oświatowych – przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W stołecznych szpitalach przez ostatnie 12 miesięcy urodziło się 359 dzieci ukraińskich. Obecnie do stolicy dociera ok. 7 tys. uchodźców tygodniowo, z czego ok. 95 proc. rusza w dalszą podróż - poinformował stołeczny ratusz.

W 2022 roku Warszawa przeznaczyła 52 miliony złotych na pomoc uchodźcom tylko ze środków samorządowych.

Uruchomiono ośrodki pobytowe i darmowy transport

W stolicy z dnia na dzień od rosyjskiej inwazji uruchomiono punkty informacyjne oraz ośrodki pobytowe dla uciekających przed wojną Ukraińców. Osiem z nich wciąż działa i mieszka tam ponad 1,8 tysiąca osób.

- Wszyscy przebywający w nich uchodźcy poza zakwaterowaniem mają zapewnione także całodzienne wyżywienie - podkreślił ratusz, dodając, że dodatkowo mogą oni skorzystać ze wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, nauki języka polskiego, a dzieci dodatkowo z zajęć wspierających ich rozwój oraz stan zdrowia psychicznego. Dzięki współpracy z UNICEF w miejskich ośrodkach pomocy społecznej zostało zatrudnionych 45 pracowników socjalnych, 25 asystentów rodziny oraz 20 pracowników, którzy pomagają na co dzień obywatelom Ukrainy.

Na początku wojny, od 26 lutego do 31 maja 2022 roku, uchodźcy korzystali z darmowych przejazdów komunikacją publiczną. Według danych z Zarządu Transportu Miejskiego pomiędzy punktami pobytowymi i informacyjnymi przewieziono ponad 156 tysięcy osób.

Warszawiacy ruszyli z pomocą - 12 tysięcy osób w wolontariacie

W najtrudniejszym momencie kryzysu uchodźczego z pomocą ruszyli także warszawiacy. Organizowali zbiórki żywności, odzieży, ale także udostępniali swoje domy i mieszkania Ukraińcom w potrzebie. Wielu mieszkańców zaangażowało się również w wolontariat – łącznie ponad 12 tysięcy osób.

W związku z napływem Ukraińców Warszawę wspierały organizacje pomocowe, takie jak: Norwegian Refugee Council, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, World Central Kitchen i UNHCR.

Do dziś uchodźcy objęci są pomocą społeczną. Skorzystało z niej dotychczas blisko 50 tysięcy osób.

Również warszawska kultura solidaryzuje się z narodem ukraińskim i wspiera osoby, które znalazły schronienie w Polsce. W marcu 2022 roku ogłoszono program "Stypendia interwencyjne" dla twórców. Jednorazowe stypendia w wysokości do 5 tysięcy złotych były wypłacane artystom z Ukrainy, których wojna zmusiła do opuszczenia rodzinnych stron.

Punkt dla osób szukających pracy

Już 15 marca 2022 roku przy ulicy Marszałkowskiej 77/79 uruchomiono punkt dla osób z Ukrainy. - Uchodźcy mogą się tam zarejestrować, szukać ofert pracy, i szkoleń, a wykwalifikowani pracownicy punktu posługują się językiem ukraińskim lub rosyjskim - przekazał ratusz. Od początku działania punktu do 31 grudnia 2022 roku zarejestrowano 5 561 osób, z czego 4 871 to kobiety (88 procent). Wśród rejestrujących się od początku dominują osoby z wykształceniem wyższym, stanowią one 61 procent ogółu, druga duża grupa, wynosząca 33 procent to osoby z wykształceniem średnim. Uchodźcy w 42 procentach deklarują znajomość języka polskiego i w 34 procentach znajomość języka angielskiego.

Miasto wspólnie ze Staromiejskim Domem Kultury przystąpiło także do programu "Cash for work", czyli interwencyjnego zatrudniania uchodźców z Ukrainy w instytucjach kultury. Było to możliwe dzięki wsparciu Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – realizatora programu. Dzięki tej współpracy pod koniec ubiegłego roku 70 osób, które uciekły z Ukrainy z powodu wojny, zaczęło stałą pracę w warszawskich instytucjach kultury. To aktorzy, choreografowie, artyści, menedżerowie kultury.

Ratowanie ukraińskich zabytków

W pierwszych miesiącach wojny prezydent Warszawy powołał Dom Odbudowy Ukrainy (DOU). - To inicjatywa, która wspiera ukraińskie samorządy w trudnym wojennym czasie w zabezpieczaniu zabytków i miejsc o znaczeniu historycznym - wyjaśnił ratusz.

W pierwszych miesiącach wojny stołeczny konserwator wraz z partnerami zorganizował zbiórkę i wysyłkę materiałów i sprzętu gaśniczego. Posłużyły one do zabezpieczania zabytków przed ostrzałem i dalszymi uszkodzeniami. W tej chwili wysyłane są generatory prądu.

DOU kontaktuje się z przedstawicielami służb konserwatorskich ukraińskich miast np. z Charkowa, Chersonia, Dniepru, Kijowa, Lwowa, Łucka, Mikołajowa i Odessy. Dzięki środkom przyznanym przez Radę Warszawy zakupiono i zamontowano 50 okien w zniszczonej atakami, zabytkowej bibliotece w Czernihowie.

Wydarzenia przygotowane na rocznicę rosyjskiej agresji

Wieloletnie finasowanie na lata 2023-2025 w konkursach festiwalowych otrzymali organizatorzy Ukraina Festiwal Filmowy oraz Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie. A przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstał Solidarny Dom Kultury "Słonecznik". Z kolei warszawski Teatr Druga Strefa od początku wojny bardzo aktywnie wspiera twórców z Ukrainy, dając im swoją przestrzeń i możliwość zabrania głosu oraz zaprezentowania swojej twórczości.

W związku z rocznicą stołeczne instytucje zapraszają na specjalne wydarzenia. Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy organizuje 24 lutego o godz. 18 Forum Europa-Ukraina: Kultura i opór. A magazyn "Frieze" we współpracy z Solidarnym Domem Kultury "Słonecznik" oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają na wydarzenie "Formy oporu. Rozmowa o tym jak uratować ukraińską sztukę i kulturę".

Teatr Druga Strefa zaprasza 24 lutego na wznowienie spektaklu "Modlimy się, żeby wszystko było dobrze", który jest wstrząsającym zapisem pierwszych dni konfliktu w Ukrainie. 25 lutego zostanie pokazany spektakl "Noc Helvera". Oba przedstawienia wyreżyserował Sylwester Biraga.

W związku z obchodami rocznicowymi jedno z najbardziej eksponowanych miejsc w stolicy – skarpa przy warszawskiej Nike – będzie przypominać o toczącej się wojnie w Ukrainie. Napis #NieZapominajmy obsadzono tam bratkami w kolorach ukraińskiej flagi.

Autor:mg/b

Źródło: PAP