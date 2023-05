Policjanci eskortowali ojca i rannego czterolatka do szpitala. "Chłopiec mocno krwawił i płakał"

Do zdarzenia doszło we wtorek – w miejscowości Milejowice do policjantów radomskiej drogówki podjechał kierujący audi mężczyzna i poprosił o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. "W pojeździe znajdował się jego 4-letni synek, który miał mocno krwawiąca ranę brody. Policjanci poinformowali o tym fakcie dyżurnego radomskiej komendy, który natychmiast wydał zgodę na przepilotowanie pojazdu wraz z rannym dzieckiem do szpitala z użyciem sygnałów uprzywilejowania" - wyjaśniła Dorota Wiatr-Kurzawa z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.