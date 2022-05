Policja: wielokrotnie dźgnął nożem partnerkę i uciekł. 55-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

W piątek w nocy policjantów wezwano do awantury. Doszło do niej w jednym z domów jednorodzinnych w Milanówku. Kiedy przyjechali, zaatakowaną nożem kobietą zajmowali się już ratownicy z pogotowia. Opatrzyli jej rany i zabrali do szpitala. - Kobiecie nie zagrażało niebezpieczeństwo śmierci - poinformowała Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.