Świąteczny tramwaj wyjechał na ulice Warszawy. "Warto zajrzeć do kabiny motorniczego"

Tramwaje Warszawskie przygotowały na 6 grudnia bożonarodzeniowy skład. Jeden z tramwajów został ozdobiony tak, by jego wnętrze przypominało sanie Świętego Mikołaja z drewnianą podłogą, kolorowymi choinkami i prezentami. Sufit składu imituje rozgwieżdżone nocne niebo. Dodatkową atrakcją jest świąteczny zapach z nutami wanilii, goździków i cynamonu. Na zewnątrz pojawiły się natomiast grafiki z saniami, zaprzęgiem reniferów oraz upominkami. Całość dopełniają świąteczne lampki.

Świąteczny klimat ma też gościć w kabinie motorniczego. - Pamiętaj, by wsiadając do świątecznego tramwaju, zajrzeć też do kabiny motorniczego – kto wie, może będziesz mieć szczęście i dojrzysz tam prawdziwego Świętego Mikołaja - zapowiada rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.