W dwóch wypadkach zderzyło się siedem samochodów. Dwie osoby trafiły do szpitala

Pierwsze zmiany potrwają od 24 do 25 czerwca. Wtedy tramwaje dojadą do Ronda Żaba, a dojazd w stronę Bródna będzie możliwy autobusem zastępczym. Od poniedziałku, 26 czerwca, tramwaje linii 1 i 3 wrócą na swoje trasy – skrócone do stacji metra Bródno. W trasę również wyjedzie komunikacja zastępcza.