"Międzynarodówka" podczas parady na Wiśle w godzinę "W". "Skandal"

Były prezes Wód Polskich Przemysław Daca zamieścił w mediach społecznościowych film z uroczystej parady statków z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z pokładu promu warszawskich linii turystycznych słychać melodię Międzynarodówki. ZTM zażądał od armatora wiślanego promu wyjaśnień.

"Skandal! W Godzinę "W" wśród wspaniałych wodniaków statek warszawskich linii turystycznych prowokacyjnie puszczał międzynarodówkę socjalistyczną! To komuniści czekali, aż powstanie się wykrwawi. To obraza polskich bohaterów! Co na to Trzaskowski - napisał na Twitterze były prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Zamieścił też film z parady, na którym przepływa obok promu turystycznego Słonka, na którym powiewają flagi Warszawy a na burcie ma baner z hasłem "W hołdzie Bohaterom. Pamiętamy!". W tle słychać melodię "Międzynarodówki".

"Wstyd. Po prostu wstyd" - komentuje Daca. "Komuniści są odpowiedzialni również za porażkę Powstania Warszawskiego" - dodaje.

Tweet Przemysława Dacy udostępniła sekretarz stanu w MRiPS, pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej Anita Czerwińska. "Skandal i hańba!" - napisała.

Warszawa uczciła 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Arleta Zalewska/Fakty TVN

"Zażądaliśmy wyjaśnień"

Do zdarzenia odniósł się rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

- Natychmiast zażądaliśmy od armatora promu (na zlecenie ZTM rejsy obsługuje wybrana w przetargu prywatna firma) wyjaśnień i wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracownika - jeśli sytuacja się potwierdzi. Po otrzymaniu wyjaśnień podejmiemy decyzję o ewentualnych konsekwencjach także w stosunku do armatora - przekazał PAP rzecznik ZTM.

Sprawę skomentował stołeczny ratusz - Jesteśmy zaskoczeni i zbulwersowani taką nieodpowiedzialnością. Zarząd Transportu Miejskiego, na którego zlecenie prywatna firma obsługuje warszawskie linie turystyczne. ZTM złoży skargę do tego armatora. Będą wyciągane daleko idące konsekwencje, możliwe jest także zerwanie umowy - powiedziała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth.

Podkreśliła, że taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna.

- Godzina "W" w dniu 1 sierpnia to jest dla nas moment, który w Warszawie jest chyba najbardziej uroczysty w całym roku. Zakłócanie go w jakikolwiek sposób, kontrowersjami, zwłaszcza jeżeli dzieje się to w obrębie firm, które działają na zlecenie miasta, jest absolutnie niedopuszczalne. W związku z tym konsekwencje zostaną wyciągnięte - zaznaczyła Beuth.

Podkreśliła, że na promie nie była żadnego urzędnika czy pracownika żadnej instytucji miejskiej. - To prywatna firma, która działa na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego - dodała.

Parada statków i łodzi na Wiśle w Warszawie w hołdzie uczestnikom powstania warszawskiego. W Godzinę "W" łodzie zatrzymały się na Wiśle, w okolicy Mostu Poniatowskiego, w symbolicznym miejscu zatopienia statku "Bajka". PAP/Albert Zawada

Pieśń rewolucyjna

"Międzynarodówka" to pieśń rewolucyjna, hymn socjalistów. Powstała w czasie Komuny Paryskiej, w 1871. Aż do 1888 roku śpiewano ją jednak do melodii Marsylianki.

Rosyjska wersja utworu była w latach 1918–1922 hymnem Rosji Sowieckiej, a w latach 1922–1944 hymnem Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. W roku 1944 z rozkazu Józefa Stalina zastąpił ją skomponowany przez Aleksandra Aleksandrowa hymn ZSRR. Międzynarodówka stała się wtedy hymnem Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), a więc drugą pod względem znaczenia pieśnią państwową.

W czasach PRL "Międzynarodówka" była powszechnie nauczana w szkołach oraz śpiewana na corocznych pochodach pierwszomajowych, a także podczas zjazdów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

