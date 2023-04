Zjechał do rowu, uderzył w drzewo

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w sobotę nad ranem w okolicy Lipska. Kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie, zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Służby na miejscu pracowały dziewięć godzin.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 2 na drodze wojewódzkiej nr 747 w Michałowie. Samochód ciężarowy wjechał do rowu i uderzył w drzewo. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na prostym odcinku drogi 27-letni kierujący ciężarową scanią z naczepą stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo - precyzowała Monika Karasińska, oficer prasowa policji w Lipsku.