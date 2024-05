Miała zakaz prowadzenia auta, zignorowała znak "stop" przed przejazdem kolejowym

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki w ostatnich dniach prowadzili działania "Uważaj - przejazd". W ich trakcie, w miejscowości Gąski, na ulicy Południowej, zauważyli kierującą osobowym fordem, która nie zastosowała się on do znaku B-20 "stop" przed przejazdem kolejowo-drogowym.

Nie powstrzymało jej zatrzymane prawo jazdy i sądowy zakaz

- Mundurowi zatrzymali ją do kontroli, by wyjaśnić, co jest przyczyną takiej lekkomyślności na drodze. 37-latka nie miał nic na swoje usprawiedliwienie - przekazała rzeczniczka piaseczyńskiej policji starsza aspirant Magdalena Gąsowska.

Bardzo szybko okazało się, że kobieta nie tylko nie stosuje się do obowiązującego na drodze oznakowania, ale też do przepisów prawa. - W trakcie kontroli, wyszło na jaw, że 37-latka nie posiada prawa jazdy, które zostało jej zatrzymane, a także nie stosuje się do wyroku sądu w Radomiu, który orzekł wobec niej trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący do 3 maja 2026 roku - zaznaczyła dalej policjantka. I podkreśliła: - Lekkomyślna kierująca otrzymała mandat karny wysokości 300 złotych, osiem punktów karnych oraz zakaz dalszej podróży. Auto którym podróżowała przekazane zostało jej mężowi.