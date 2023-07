Do Kijowa docierają wagony metra podarowane przez Warszawę

Do stolicy Ukrainy sukcesywnie docierają wagony serii 81, które przez ponad 25 lat kursowały w warszawskim metrze. W mediach społecznościowych udostępniono nagranie z ich rozładunku.

W marcu na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o umowie zawartej pomiędzy Warszawą i Kijowem w sprawie przekazania stolicy Ukrainy starych pociągów metra. Chodzi o 60 rosyjskich wagonów serii 81, czyli 10 pociągów (takie same jeżdżą w Kijowie).

Trwa rozładunek i sprawdzanie

W środę w mediach społecznościowych Metra Warszawskiego udostępniono nagranie z rozładunku dostarczonych do stolicy Ukrainy wagonów. Natomiast na stronie metra w Kijowie na Facebooku czytamy, że do tej pory ukraińskie przedsiębiorstwo otrzymało 18 wagonów, a do końca tego roku planowana jest dostawa kolejnych 42.