Medal Kuriera z Warszawy dla byłego prezydenta Estonii

Misja upamiętniania Jana Nowaka-Jeziorańskiego

- Medal Kuriera z Warszawy upamiętnia Nowaka za jego misję. To, że on zawsze był kurierem między wolnym światem a tymi, którzy potrzebowali. On potrafił dokonywać rzeczy wyjątkowych, ale po jego pierwszej misji, z którą przyjechał tu, do Warszawy powiedzieć, że Zachód nie będzie pomagał Polsce w czasie Powstania Warszawskiego, to on zrozumiał, że sami nie możemy się bić o wolność - wyjaśnił Ołdakowski. Dodał, że wszystkie następne misje Nowaka "były misjami, w których on walczył, żeby mieć pomoc, żeby Polska nie była sama i żebyśmy byli częścią wspólnoty zachodniej".