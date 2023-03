Mecz Polska - Albania jednak nie na Narodowym? Operator musi przedstawić dodatkowe ekspertyzy

Powiatowy nadzór budowlany stoi na stanowisku, że na Stadionie Narodowym do czasu zakończenia naprawy dachu nie mogą się odbywać imprezy masowe. Zobowiązał zarządcę obiektu do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że usterka dachu została w odpowiedni sposób usunięta. Stołeczny ratusz zapewnia, że zgodę na zorganizowanie meczu wyda pod warunkiem, że impreza nie będzie zagrażała bezpieczeństwu jej uczestników.

Strażacy mieli wątpliwości, czy stadion jest bezpieczny. Wystąpili do inspektoratu budowlanego o kontrolę

10 marca do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie wpłynęło pismo od komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Strażacy informują w nim o przeprowadzonej, w związku ze zbliżającym się meczem Polska-Albania w PGE Narodowym, kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej, podczas której stwierdzili nieprawidłowości w konstrukcji dachu. Wystąpili więc do powiatowego inspektoratu budowlanego o kontrolę i udzielenie informacji, czy stwierdzone nieprawidłowości pozwalają na dalsze, bezpieczne użytkowanie obiektu.

W piśmie skierowanym do stołecznego ratusza Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że "do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości dotyczących konstrukcji dachu w stadionie nie powinny odbywać się imprezy masowe".

Operator: naszym zdaniem stadion jest bezpieczny, przygotowujemy się do organizacji meczu

- Według naszej opinii nie ma podstaw do wydania negatywnej decyzji, co do organizacji imprezy masowej, ale rozumiemy, że kwestia bezpieczeństwa jest dla wszystkich najważniejsza i instytucje, które o tym decydują, muszą mieć odpowiednią dokumentację. Jeszcze dzisiaj prześlemy do powiatowego inspektoratu budowlanego wyjaśnienia, a jeżeli zajdzie taka konieczność, także brakującą dokumentację. Mamy nadzieję, że sytuację uda się jak najszybciej wyjaśnić - powiedziała nam w środę Małgorzata Bajer, rzecznik prasowy operatora Stadionu PGE Narodowy.