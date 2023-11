"Mechanicy w dalszym ciągu pracują nad usprawnieniem samolotu". Przedłużony pobyt turystów w Dominikanie

Wtorkowy lot z Punta Cana w Dominikanie do Warszawy został odwołany. Turyści zostali przewiezieni do hoteli. Do kraju mieli wrócić w czwartek rano, ale muszą na wyspie zostać trochę dłużej. W czwartek wieczorem prace przy samolocie jeszcze trwały.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z biurem prasowym PLL LOT. - W samolocie Boeing 787-8 Dreamliner, mającym wykonać rejs z Punta Cana do Warszawy wystąpiła usterka techniczna. Część zapasowa jest w tej chwili transportowana z Miami do Dominikany. Pasażerowie zostali przewiezieni do hotelu, gdzie zostaną do czasu usprawnienia samolotu - poinformował w środę przed południem Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT.