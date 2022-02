Mazowsze zrywa współpracę z rosyjskimi samorządami. Warszawa na razie nie

Mazowsze chce zerwać współprace z obwodami rosyjskimi

- W ten sposób sprzeciwiamy się polityce prowadzonej przez Federację Rosyjską, która dokonała nieusprawiedliwionej agresji na sąsiedni kraj. Giną niewinni ludzie, w tym małe dzieci. Dochodzi do coraz większej liczby ostrzałów zabudowań cywilnych, osiedli, szkół, przedszkoli, a nawet szpitali. To niewyobrażalna tragedia. Dlatego jako zarząd województwa mazowieckiego podjęliśmy decyzję o zerwaniu współpracy z obwodami moskiewskim i smoleńskim. I taki właśnie wniosek zarekomendujemy sejmikowi - powiedział cytowany w komunikacie Raboszuk.

"Współpraca nie ma wymiaru praktycznego"

- Symbolika jest istotna. Uważam, że to co się dzisiaj dzieje w Rosji, może być końcem tego reżimu. Współpracujemy z miastami, chcemy dalej współpracować ze społeczeństwem rosyjskim. Widzimy, że Sankt Petersburgu czy w Moskwie ludzie buntują się przeciwko temu, co robi Putin. Trzeba jasno powiedzieć, że w tej chwili ta nasza współpraca nie ma wymiaru praktycznego, i tak jest zamrożona - odpowiedział Trzaskowski.

Przyznał również, że pojawiły się inicjatywy radnych, żeby "tę współpracę zamrozić albo nawet zerwać porozumienia". - Rozumiem to oburzenie i te emocje. Jeżeli będą takie wnioski, to prawdopodobnie będziemy je rozpatrywać - powiedział Trzaskowski. Stwierdził również, że w przyszłości Warszawa i tak wróci do tej współpracy. - Jestem przekonany, że reżim Putina zapłaci olbrzymią cenę za to, co w tej chwili wyprawia, a my będziemy mogli spokojnie współpracować z demokratycznym, rosyjskim społeczeństwem - dodał prezydent stolicy.