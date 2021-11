Sprawdzili jak "obwarzanek" wymienia kopciuchy. "To żenująco niskie liczby"

Polski Alarm Smogowy oraz "Gazeta Stołeczna" postanowili sprawdzić, która podwarszawska gmina skutecznie likwiduje "kopciuchy". Do 39 gmin okalających Warszawę wysłano pytania o liczbę zlikwidowanych kotłów na węgiel. Wyniki tej sondy nie napawają optymizmem.

"To żenująco niskie liczby"

Jak przekazał w komunikacie prasowym Polski Alarm Smogowy, liderem jest Piastów, gdzie do tej pory wymieniono prawie 27 procent kotłów. Drugi w rankingu (nazwanym przez aktywistów "Ligą Antysmogową") jest Nowy Dwór Mazowiecki - 16 proc. wymienionych kopciuchów. Sześć gmin wymieniło od 5 do 10 proc. kotłów, pozostałe 31 - poniżej pięciu procent.

- To żenująco niskie liczby. 13 gmin wymieniło poniżej jednego procenta swoich kotłów. Już za 14 miesięcy na Mazowszu wejdzie w życie uchwała antysmogowa, na mocy której użytkowanie pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno będzie zakazane. Poza chlubnymi wyjątkami nie widzę w tej chwili żadnego zaangażowania po stronie urzędów gmin, których zadaniem jest skuteczne przeprowadzenie wymiany takich kotłów - ocenia Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. I przypomina, że od 1 stycznia 2023 roku za używanie "kopciuchów" będzie grozić mandat od straży miejskiej lub policji.

Odsetek usuniętych "kopciuchów" w stosunku do liczby kotłów w gminie

Jedyna nadzieja w pogodzie

Z kolei jak zaznaczyła Paulina Mroczkowska z Legionowskiego Alarmu Smogowego wiele gmin posiada sporo umów na wymianę kotłów, które nie zostały jeszcze rozliczone. - To wszystko jednak nadal kropla w morzu potrzeb. Pierwsza odsłona Ligi Antysmogowej wskazuje na to, że kwestie jakości powietrza mają bardzo niski priorytet wśród lokalnych samorządów, co nie jest dobrą wiadomością dla mieszkańców. Tak wolne tempo wymian kotłów skazuje nas na kolejny sezon ze smogiem, bez odczuwalnej poprawy. Jedyna nadzieja w pogodzie - stwierdziła aktywistka.