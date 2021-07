Mazowsze planuje zmiany w uchwale antysmogowej. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi

Od 1 lipca 2024 roku w stolicy nie będzie można palić w piecu węglem kamiennym - to jedno z założeń nowelizacji mazowieckiej uchwały antysmogowej. Do połowy sierpnia trwają konsultacje społeczne nowych zasad. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi na trzy sposoby. Pod koniec lipca w planach jest również spotkanie otwarte, na którym zaprezentowany zostanie projekt zmian.

Projekt zakłada także wydłużenie terminów wymiany urządzeń grzewczych, które nie spełniają wymogów obowiązującej uchwały antysmogowej. Chodzi o to, by uniknąć prowadzenia wymian w czasie sezonu grzewczego. Całość dokumentu dostępna jest na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Od początku lipca trwają konsultacje w sprawie zmiany zapisów uchwały. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do jej treści do 16 sierpnia 2021 roku. Można to zrobić na trzy sposoby: - za pomocą formularza elektronicznego; - pisemnie, wysyłając formularz pobrany ze strony SWM na adres: Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa; - ustnie - zgłaszając uwagi do protokołu podczas wizyty w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, (III piętro, pokój 308,310 i 311 i 314, na wizytę należy umówić się z wyprzedzeniem).