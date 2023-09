Wyłudzali pieniądze z dotacji, zarobili na tym nawet 23 miliony złotych. Akcja CBŚP i kolejne zatrzymania

Wyłudzali środki wypłacane z dotacji. Zatrzymania w dwóch województwach

We wtorek policjanci CBŚP przeprowadzili akcję na terenie dwóch województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego, gdzie zatrzymali pięć osób. - Podejrzanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, tam prokurator trzem z nich przedstawił zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, a dwóm z nich zarzuty pomocnictwa w dokonaniu tego oszustwa. Szacowana kwota wyłudzenia wynosi nawet 23 miliony złotych - przekazała dalej rzeczniczka.