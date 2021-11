Wojewoda chce, by strażnicy miejscy karali za brak maseczki. "Robimy to, ale każda interwencja jest inna"

O piśmie wojewody mazowieckiego do prezydentów, burmistrzów i wójtów jako pierwsze poinformowało Radio Zet. Dokument został wydany w piątek, 19 listopada.

"Chodzi o to, aby nadać priorytet"

Wojewoda powołał się na ustawę z 28 października 2020 roku, która wprowadziła zmiany do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nowy art. 54a w brzmieniu: "W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia, o których mowa w art. 116 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (...), przysługuje funkcjonariuszom organów, którzy na mocy przepisów odrębnych są uprawnieni do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym."