Mazowsze: w styczniu ponad 21 tysięcy osób zakaziło się koronawirusem

W stolicy najwyższy bilans od początku tygodnia

W stolicy ostatniej doby potwierdzono 361 nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższy bilans w tym tygodniu. Dzień wcześniej wykryto 329 infekcji SARS-CoV-2, we wtorek 252, a w poniedziałek – 165, co był najniższym wynikiem od początku października. Z danych zamieszczonych w rządowym serwisie poświęconym pandemii wynika, że w Warszawie zmarło siedem osób, pośród których sześć cierpiało na choroby współistniejące. Śmierć jednej została spowodowana wyłącznie powikłaniami związanymi z COVID-19.