Złamania i zwichnięcia po upadkach na śliskich chodnikach. Ponad 400 interwencji pogotowia

Ponad 400 razy mazowieccy ratownicy medyczni interweniowali we wtorek w związku z urazami. Tylko w Warszawie i ościennych miejscowościach pomocy potrzebowały 223 osoby ze złamaniami, zwichnięciami, czy potłuczeniami. Większość takich przypadków mogło być spowodowanych trudnymi warunkami na ulicach. O poranku na chodnikach i jezdniach pojawiła się gołoledź.

We wtorek rano informowaliśmy, że z powodu gołoledzi mieszkańcy mieli ogromne problemy z poruszaniem się po mieście. Odwilż i marznący deszcz przyczyniły się do wielu upadków na śliskich chodnikach . Stołeczne pogotowie ratunkowe podawało, że od początku dnia wszystkie załogi były nieustannie zajęte . Na stacjach wyczekiwania nie było wolnych karetek.

Niemal cztery tysiące zgłoszeń na Mazowszu

- W Warszawie otrzymaliśmy 2426 zgłoszeń. Zespoły ratownictwa zostały zadysponowane 998 razy, z czego 223 karetki były wysyłane do urazów - poinformowała.

Na Mazowszu są jeszcze dwie inne dyspozytornie medyczne - w Radomiu i Siedlcach. Z danych urzędu wojewódzkiego wynika, że łącznie do wszystkich trzech dyspozytorni na Mazowszu wpłynęły we wtorek 3994 zgłoszenia, z czego do 1718 zostały skierowane zespoły ratownictwa medycznego. Pośród tych interwencji 410 dotyczyło urazów, czyli między innymi potłuczeń i złamań kończyn.