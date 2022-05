Jeden zaginął na Bugu, drugi wypadł do Wisły. Od soboty mężczyzn nie udało się odnaleźć

Do tej pory nie udało się odnaleźć 47-letniego kajakarza, który zaginął na Bugu w powiecie węgrowskim oraz 40-latka, który wypadł z łódki do Wisły w powiecie sochaczewskim. Poszukiwania mężczyzn trwają od ostatniego weekendu.

Do zdarzeń doszło w sobotę, przy złej pogodzie – wiał silny wiatr i woda w rzekach była wzburzona.

10-latek dopłynął na brzeg, ale jego wujek zaginął

Zastępca komendanta powiatowej straży pożarnej dodał, że Bug jest niebezpieczną rzeką, a także trudną do poszukiwań. - Jest w niej sporo konarów, powalonych drzew, których nie widać, gdy płynie się na wodzie – zaznaczył.

Od początku w akcji ratowniczej brali też udział policjanci, którzy przeszukiwali nadbrzeże. - Na miejscu był też przewodnik z psem tropiącym. W akcji wziął również udział śmigłowiec z sonarem i kamerą termowizyjną - powiedział podkom. Marcin Góral z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie. Dodał, że na razie działania zmasowane przy użyciu wielu osób i sprzętu zostały zawieszone. Obecnie miejscowi funkcjonariusze codziennie patrolują okolice, przeczesują dostępny rejon nadbrzeża, wypytują o zaginionego mężczyznę. Zdaniem policjanta, wszystko wskazuje jednak na to, że 47-latek utonął.

Łódka zaczęła tonąć

Podobna sytuacja jest także w gminie Brochów w pow. sochaczewskim. Od soboty prowadzone są tam poszukiwania 40-latka, który zaginął w Wiśle. Zalana wodą łódka z trzema mężczyznami w wieku 60, 40 i 35 lat i 8-letnim chłopcem zaczęła tonąć. Trzem osobom udało się dopłynąć do małej wysepki na rzece, a 40-letni mężczyzna zniknął po wodą. Wzywających pomocy zauważyła przypadkowa osoba i wezwała służby ratownicze. Strażacy łodziami przetransportowali ich na brzeg rzeki. Chłopiec ze względu na wychłodzenie organizmu trafił do szpitala.

Służby zwracają uwagę na to, że do zdarzeń doszło przy złej pogodzie. - Wiał silny wiatr, były duże fale. W takiej sytuacji wyprawy kajakiem czy łódką są ryzykowne - zauważyła asp. Dzik. Zdaniem policjantki niezwykle istotne było także posiadanie kapoków. - W naszym przypadku miał go na sobie tylko jeden z uczestników wyprawy – 35-letni mężczyzna, pozostałe osoby nie miały kamizelek asekuracyjnych – zaznaczyła rzeczniczka